ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Экологические проблемы Каспийского моря: загрязнение, исчезновение видов и экономический ущерб
Каспийское море — крупнейший в мире внутренний водоем, который страдает от множества экологических угроз. Загрязнение химотходами, утрата биоразнообразия, колебания уровня воды — все это влияет на экосистему моря и жизнь людей в регионе. Узнайте, что стоит за этими проблемами и какие меры предпринимаются для его спасения.
Экологические проблемы Каспийского моря: загрязнение, исчезновение видов и экономический ущерб / Others
29 января 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us