Экологические проблемы Каспийского моря: загрязнение, исчезновение видов и экономический ущерб

Каспийское море — крупнейший в мире внутренний водоем, который страдает от множества экологических угроз. Загрязнение химотходами, утрата биоразнообразия, колебания уровня воды — все это влияет на экосистему моря и жизнь людей в регионе. Узнайте, что стоит за этими проблемами и какие меры предпринимаются для его спасения.