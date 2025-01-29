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Трамп и Израиль в Сирии пошли вразброд
Намерение президента США вывести войска из Сирии вызвало панику в Тель-Авиве
Трамп и Израиль в Сирии пошли вразброд
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
29 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп планирует вывести тысячи американских военнослужащих из Сирии, сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan. Высокопоставленные сотрудники Белого дома уже передали эту информацию своим израильским коллегам.

По данным Пентагона, в Сирии в настоящее время размещено около 2000 американских военных. Их вывод «вызовет серьезную обеспокоенность в Тель-Авиве», отмечает Kan.

«Мы не позволим враждебным силам закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии, от этого места до оси Сувейда-Дамаск. Мы будем действовать против любой угрозы», — заявил на фоне этих новостей министр обороны Израиля Исраэль Кац, посетивший оккупированную гору Хермон в Сирии.

В декабре, воспользовавшись свержением режима Башара Асада, Израиль расширил свою оккупацию на Голанских высотах, захватив демилитаризованную зону на горе Хермон. Израильские силы провели масштабные авиаудары по всей Сирии, уничтожив военные объекты, вооружение и инфраструктуру, что было осуждено международным сообществом.

Кроме того, Израиль объявил о прекращении действия Соглашения о разъединении войск 1974 года с Сирией, разместив свои войска в демилитаризованной зоне Голанских высот, большую часть которых он оккупирует с 1967 года. Этот шаг вызвал критику со стороны ООН и арабских государств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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