Президент США Дональд Трамп планирует вывести тысячи американских военнослужащих из Сирии, сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan. Высокопоставленные сотрудники Белого дома уже передали эту информацию своим израильским коллегам.

По данным Пентагона, в Сирии в настоящее время размещено около 2000 американских военных. Их вывод «вызовет серьезную обеспокоенность в Тель-Авиве», отмечает Kan.

«Мы не позволим враждебным силам закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии, от этого места до оси Сувейда-Дамаск. Мы будем действовать против любой угрозы», — заявил на фоне этих новостей министр обороны Израиля Исраэль Кац, посетивший оккупированную гору Хермон в Сирии.

В декабре, воспользовавшись свержением режима Башара Асада, Израиль расширил свою оккупацию на Голанских высотах, захватив демилитаризованную зону на горе Хермон. Израильские силы провели масштабные авиаудары по всей Сирии, уничтожив военные объекты, вооружение и инфраструктуру, что было осуждено международным сообществом.

Кроме того, Израиль объявил о прекращении действия Соглашения о разъединении войск 1974 года с Сирией, разместив свои войска в демилитаризованной зоне Голанских высот, большую часть которых он оккупирует с 1967 года. Этот шаг вызвал критику со стороны ООН и арабских государств.