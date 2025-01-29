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Турция делает ставку на Зангезурский коридор
В 2025 году Анкара приступит к прокладке 224-километрового участка нового транспортного пути, который сократит время доставки грузов из Азии в Европу до 18 дней
Турция делает ставку на Зангезурский коридор
Абдулкадир Уралоглу / Фото: AA / Others
29 января 2025 г.

Турция в этом году начнет строительство своей части Зангезурского коридора - 224-километрового участка от Дилуджу до Ыгдыра и Карса, заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу на трехстороннем совещании с Азербайджаном и Узбекистаном.

«Сейчас у нас есть проход по линии Баку – Тбилиси – Карс, а также маршрут из Узбекистана через Иран. Однако этот [Зангезурский] коридор является кратчайшим, и мы обязательно должны реализовать проход через Зангезурский коридор», — подчеркнул министр.

По словам Уралоглу, новый маршрут позволит сократить время доставки грузов: «Груз, идущий по Срединному коридору по железной дороге, может быть доставлен с крайнего востока на крайний запад всего за 18 дней. Для сравнения: через Суэцкий канал доставка занимает 35 дней, а через мыс Доброй Надежды - около 45 дней».

Параллельно Турция развивает проект «Путь развития» (Kalkınma Yolu), который включает около 1200 километров железных и автомобильных дорог от Персидского залива до турецких границ.

«По этому маршруту также пройдут линии энергоснабжения и связи. После входа в Турцию через Сивас и Эрзурум будет создано соединение со Срединным коридором. Таким образом, формируется точка пересечения коридоров, что, мы надеемся, еще больше усилит Срединный коридор», — отметил министр.

Кроме того, страна ведет переговоры со Всемирным банком о финансировании железнодорожной линии через мост Султана Явуза Селима для увеличения потенциальной пропускной способности транспортной системы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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