ПОЛИТИКА
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Израиль убил троих турок на границе
МИД Турции сообщил о гибели трех своих граждан при авиаударе Израиля на ливанской границе и потребовал прекратить агрессивную политику в регионе
Израиль убил троих турок на границе
МИД Турции / Others
29 января 2025 г.

Трое граждан Турции погибли в результате авиаудара Израиля при попытке нелегального перехода ливано-израильской границы, сообщает Министерство иностранных дел Турции. Ранее с ними была потеряна связь, и власти вели поиски пропавших.

«Мы самым решительным образом осуждаем этот противозаконный удар, приведший к гибели наших граждан. Как мы подчеркивали при каждом удобном случае, Израиль должен немедленно прекратить свою агрессивную политику, которая игнорирует человеческие жизни и усиливает напряженность в нашем регионе», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство также сообщило, что ведутся необходимые процедуры для скорейшей транспортировки тел погибших в Турцию. МИД выразил соболезнования семьям погибших.

До этого турецкие власти сообщали, что мобилизовали все доступные ресурсы для поиска пропавших граждан и поддерживали постоянный контакт с их семьями, информируя о развитии ситуации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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