ПОЛИТИКА
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Протестующие прервали слушания в Сенате по кандидатуре Кеннеди криками «Он врет!»
Слушания в Сенате по утверждению Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США прервали протестующие. Инцидент произошел, когда политик, известный своими антивакцинными взглядами, пытался убедить сенаторов в своей поддержке вакцинации. В этот момент из зала раздались крики «Он врет!», после чего протестующие были выведены, и слушания продолжились. #США Кандидатура Кеннеди вызывает споры из-за его прежних заявлений о вакцинах и недостатка опыта. Кроме того, его двоюродная сестра, Кэролайн Кеннеди, направила сенаторам письмо, в котором призвала отклонить его кандидатуру, подчеркнув, что американцы заслуживают министра, преданного медицине и спасению жизней.
Протестующие прервали слушания в Сенате по кандидатуре Кеннеди криками «Он врет!» / Others
29 января 2025 г.
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