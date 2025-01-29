Администрация президента США Дональда Трампа будет привлекать медиа к ответственности за каждое слово. С таким заявлением на первом брифинге выступила новый пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, задав конфронтационный тон в отношениях с прессой.

«Мы точно знаем, что многие традиционные СМИ распространяли ложь об этом президенте», — заявила Левитт, пообещав «говорить правду с этой трибуны каждый день» и «указывать» медиа на любые случаи дезинформации.

Администрация планирует радикально изменить систему доступа к Белому дому - теперь подкастеры, независимые журналисты и инфлюенсеры из социальных сетей смогут получать аккредитацию наравне с традиционными СМИ.

Левитт охарактеризовала эти изменения как отражение открытости администрации, назвав Трампа «самым прозрачным и доступным президентом в американской истории».