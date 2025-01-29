Грузинская парламентская делегация временно прекращает участие в работе ПАСЕ, заявила представитель правящей партии «Грузинская мечта» Тея Цулукиани. Решение принято в ответ на резолюцию, призывающую провести в стране новые парламентские выборы.

«Многие оговорки для нас неприемлемы, поскольку они несправедливы и необоснованны. Первая оговорка, касающаяся новых выборов, выходит за рамки компетенции ассамблеи, ущемляет суверенитет нашей страны и игнорирует волю более 1 120 000 избирателей», — подчеркнула Цулукиани.

Это решение стало вторым демаршем Тбилиси в отношении европейских институтов: в конце ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года и от получения бюджетных грантов ЕС.

С 28 октября в Тбилиси продолжаются массовые митинги противников правительства, которые не признают итоги парламентских выборов и требуют нового голосования. Евросоюз ранее призывал расследовать предполагаемые фальсификации и планировал направить в страну техническую миссию.