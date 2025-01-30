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В Сирии назначили президента
Ахмед аш-Шара объявлен президентом Сирии на время переходного периода, а Конституция 2012 года отменена, сообщили на «Конференции победы» в Дамаске
В Сирии назначили президента
Ахмед аш-Шара / Фото: AA
30 января 2025 г.

Лидер новой администрации в Сирии Ахмед аш-Шара назначен президентом страны на период переходного управления. Об этом было объявлено на «Конференции победы» в Дамаске, передает Сирийское агентство новостей (САНА).

В мероприятии приняли участие сам аш-Шара, министр иностранных дел Эсаад Хасан аш-Шейбани, а также представители вооруженных группировок страны.

По итогам конференции пресс-секретарь Управления военных операций полковник Хасан Абдельгани зачитал итоговую декларацию.

Согласно документу, аш-Шара получил полномочия представлять Сирию на международных площадках. Также было объявлено об отмене конституции 2012 года и роспуске армии, подразделений безопасности и парламента, связанных с прежним правительством.

Ранее Эсаад Хасан аш-Шейбани поблагодарил Турцию за поддержку «сирийской революции» и подчеркнул важность территориальной целостности страны: «Наше территориальное единство крайне важно. Мы хотим, чтобы все наши земли находились под единой крышей центрального правительства».

«Сирийский народ доказал, что он против диктатуры», — отметил аш-Шейбани, добавив, что баасистский режим не отвечал интересам сирийцев. Новое правительство намерено создать страну, «основанную на институтах, а не личностях» и учитывающую «интересы всего народа».

Говоря об угрозе со стороны РКК/YPG, министр заявил, что новое руководство стремится к тому, чтобы Сирия не представляла угрозы ни для одной страны, особенно соседним. «Мы работаем над тем, чтобы регион вернулся под контроль центрального правительства и чтобы была восстановлена арабская идентичность», — заявил министр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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