Президент Палестины Махмуд Аббас направил телеграмму египетскому лидеру Абдельфаттаху Ас-Сиси, выразив признательность за отказ Каира участвовать в переселении палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

«Мы глубоко признательны Египту за его твердую позицию, отвергающую изгнание нашего народа из Газы и несправедливость по отношению к палестинцам», — говорится в послании Аббаса. Он также отметил возвращение Каира к «исторической позиции» поддержки палестинского народа.

Накануне Ас-Сиси на пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто отверг идею принудительного переселения палестинцев, заявив, что Египет не допустит такого сценария.

«Изгнание или выселение палестинского народа — это угнетение, в котором мы не будем принимать участия. Говорю это особенно в связи со слухами о выселении. Национальная безопасность Египта не может быть поставлена под угрозу, и мы полны решимости работать с президентом Трампом для достижения мира на основе решения о двух государствах», — подчеркнул Ас-Сиси.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев в соседние арабские страны, включая Египет и Иорданию, чтобы «очистить» Газу и создать для них новое жилье. В ответ глава МИД Иордании Айман Ас-Сафади заявил, что Амман отвергает любые попытки принудительного переселения палестинцев.

Трамп продолжает настаивать на переселении жителей Газы, утверждая, что это обеспечит им «жизнь без хаоса и насилия» и поможет достичь мира на Ближнем Востоке. Однако его инициатива вызвала резкую критику со стороны арабских стран, настаивающих на праве палестинцев оставаться на своей земле.