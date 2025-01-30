Израильская армия подтвердила, что ее подразделения открывали огонь в секторе Газа, несмотря на действующее перемирие. В заявлении военного ведомства утверждается, что стрельба велась «против подозрительных лиц, представлявших угрозу для военных».

Кроме того, израильский беспилотник атаковал транспортное средство, направлявшееся на север сектора. В армии заявили, что машина двигалась «бесконтрольно» через зону, проезд по которой запрещен условиями перемирия.

Несмотря на эти инциденты, израильская армия настаивает, что «полностью соблюдает» условия прекращения огня. В ведомстве добавили, что готовы к любому развитию событий.

Соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу 19 января. Между тем число жертв в Газе с 7 октября 2023 года достигло 47 417 человек, включая 12 298 женщин и 17 840 детей. Еще 111 571 человек получил ранения. Под завалами остаются тысячи тел.

Несмотря на то, что от 80% до 90% построек на севере Газы были разрушены, палестинцы настаивают на своем желании вернуться на родные земли. Представитель ХАМАС Иззат аль-Ришк назвал возвращение «великим днем», отметив, что это событие разрушает планы Израиля по насильственному перемещению палестинцев.