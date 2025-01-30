ПОЛИТИКА
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В Ливане создадут беспартийное правительство
Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что новое правительство будет сформировано без участия партий и получит общенациональные полномочия
В Ливане создадут беспартийное правительство
Наваф Салам / Фото: AA
30 января 2025 г.

В Ливане создадут правительство с общенациональными полномочиями, в котором не будет представлена ни одна политическая партия. Об этом заявил премьер-министр Наваф Салам на пресс-конференции после встречи с президентом Жозефом Ауном в президентском дворце Баабда.

Салам подчеркнул, что намерен довести процесс до конца, несмотря на сложности, и не откажется от своих решений. По его словам, беспартийный состав правительства обеспечит поддержку Ливану со стороны арабского мира и международного сообщества.

«Ни одно министерство не будет принадлежать какой-либо группе. Министры будут отделены от депутатов, а кандидаты на муниципальных и парламентских выборах не войдут в состав правительства», — пояснил он.

Политический кризис в Ливане длился более двух лет, пока 9 января парламент не избрал новым президентом страны главу Генштаба ВС Ливана Жозефа Ауна. После этого Навафу Саламу поручили сформировать правительство.

Между тем, движения «Хезболла» и «Амаль» выступают за сохранение контроля над Министерством финансов, как и в предыдущих четырех правительствах. Это создает дополнительные трудности при формировании кабинета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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