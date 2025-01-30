ПОЛИТИКА
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Над Вашингтоном столкнулись военный вертолет и самолет с 60 пассажирами
Самолет региональных авиалиний, перевозивший 60 пассажиров, столкнулся в воздухе с военным вертолетом в районе Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба борта упали в реку Потомак, где сейчас проводится масштабная спасательная операция. В вертолете было 3 человека, а в самолете помимо пассажиров были 4 члена экипажа. Официальной информации о количестве жертв и пострадавших нет.
Над Вашингтоном столкнулись военный вертолет и самолет с 60 пассажирами / Others
30 января 2025 г.
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