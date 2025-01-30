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Трамп заполнит Гуантанамо мигрантами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении центра иммиграционных операций на базе Гуантанамо-Бэй, заявив, что там будут содержаться иностранные преступники
Трамп заполнит Гуантанамо мигрантами
Гуантанамо / Фото: Reuters
30 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп распорядился расширить центр содержания на военно-морской базе Гуантанамо-Бэй, чтобы подготовить дополнительные места для иностранных преступников. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам Трампа, на базе, расположенной на Кубе, есть тысячи свободных мест, и власти США планируют использовать их для содержания «опасных нелегалов».

«У нас в Гуантанамо есть 30 тыс. мест для самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу. Некоторые из них настолько опасны, что мы даже не доверяем их странам, поэтому отправим их в Гуантанамо», — заявил Трамп.

Ранее он подписал закон, расширяющий полномочия федеральных властей по депортации мигрантов, обвиняемых в преступлениях.

Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу Трампа, назвав Гуантанамо «идеальным местом» для содержания преступников и заверив, что расширение центра можно провести быстро.

Власти Кубы резко осудили решение США. Президент Мигель Диас-Канель назвал его «актом жестокости» и напомнил, что Гуантанамо находится на «незаконно оккупированной территории Кубы».

Военная тюрьма в Гуантанамо была открыта в 2002 году для содержания лиц, обвиняемых в терроризме, включая подозреваемых в атаках 11 сентября 2001 года. Сейчас там остаются 15 заключенных. Ранее власти США обещали закрыть тюрьму, но этого так и не произошло.

Гуантанамо неоднократно становилась объектом критики правозащитников, которые указывали на применение пыток к узникам и их длительное содержание без предъявления обвинений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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