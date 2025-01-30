В четверг в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа состоялась передача израильской военнослужащей Агам Бергер представителям Международного комитета Красного Креста. Израильская армия подтвердила получение освобожденной и ее транспортировку в военный объект возле приграничного поселения Реим для медицинского осмотра.

В рамках первой шестинедельной фазы соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 19 января, уже освобождены восемь израильских пленных, включая четверых военных, в обмен на 290 палестинских заключенных. Ожидается освобождение еще двух израильтян сегодня в обмен на 110 палестинских заключенных.

С начала войны 7 октября 2023 года в результате израильских ударов погибли более 47400 палестинцев, в основном женщины и дети, более 111000 получили ранения. Более 11000 человек числятся пропавшими без вести. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта за военные преступления в Газе.