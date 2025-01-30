Евросоюз рассматривает возможность возобновления импорта российского трубопроводного газа в рамках потенциального урегулирования войны в Украине. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на анонимные источники.

Сторонники инициативы, среди которых чиновники Германии и Венгрии, считают, что это создаст стимулы для поддержания мирного соглашения и стабилизирует энергорынок Европы.

Эти обсуждения начались спустя месяц после того, как Украина прекратила транзит российского газа в ЕС через трубопроводы. Это решение Киева прервало систему поставок, существовавшую более 50 лет. Действия Украины вызвали резкие протесты ряда стран, включая Австрию, Словакию и Венгрию. Эти страны продолжают зависеть от российского газа, несмотря на попытки ЕС диверсифицировать источники поставок.

По данным FT, идея возобновления закупок вызвала резкую критику со стороны ключевых союзников Украины в Евросоюзе и ряда восточноевропейских стран. Примечательно, что против инициативы высказались страны, которые не зависят от российского газа и продвигают собственные газовые проекты — Испания, Франция, страны Балтии.

Хотя трубопроводные поставки российского газа в Европу почти прекратились, некоторые страны продолжают покупать российский сжиженный природный газ (СПГ). Единственной действующей трубопроводной магистралью остается «Турецкий поток».

На этой неделе Венгрия заявила, что получила от ЕС гарантии по поставкам энергоносителей и потому отказалась от угрозы блокировать санкции против России. Вскоре после этого Reuters сообщил, что Еврокомиссия продолжит вести переговоры по газу с Украиной, Словакией и Венгрией.

До начала войны в Украине Россия обеспечивала около 40% импорта газа в ЕС, главным покупателем была Германия. Именно Берлин выступает за возобновление закупок российского трубопроводного газа.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп, обещавший урегулировать конфликт в Украине, призвал Европу закупать больше американского СПГ и наращивать добычу нефти, чтобы снизить цены. По мнению Трампа, это должно ударить по российской экономике и вынудить Москву пойти на мирные переговоры.