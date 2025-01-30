В рамках соглашения о перемирии и обмене пленными Израиль освободит 110 палестинцев. Из них 30 человек младше 18 лет, сообщает Al Jazeera.

Согласно данным Палестинского общества заключенных, освобожденные палестинцы прибудут в район Радана в Рамалле 30 января, около 12:00 по местному времени. Однако 20 из них будут высланы за пределы Палестины.

ХАМАС и другие палестинские движения в свою очередь освободят восемь израильских заложников, среди которых три израильтянина и пять граждан Таиланда.

Списки на обмен включают известного командира сопротивления и театрального режиссера Закарию Зубейди. Он ранее руководил «Бригадами мучеников Аль-Аксы» и принимал активное участие в восстаниях против израильской оккупации в 2000–2005 годах и в 2006 году основал Театр Свободы в лагере беженцев Дженина.

Театр стал площадкой для культурного сопротивления и помогал местным жителям осмысливать жизнь под оккупацией.

В 2021 году Зубейди и пятеро других заключенных совершили дерзкий побег из израильской тюрьмы строгого режима через подкоп, что сделало его легендой среди палестинцев. Позже беглецы были пойманы.

Лагерь беженцев в Дженине остается центром палестинского сопротивления, из-за чего регулярно подвергается израильским рейдам.

Военная операция Израиля в регионе продолжается вторую неделю: по официальным данным, убиты не менее 16 палестинцев, десятки ранены. 29 января израильская армия убила еще 18 человек и задержала 60 в Дженине и Тулькарме.

Освобождение 110 человек увеличивает общее число освобожденных палестинцев до 400, но аресты продолжаются. Израиль задержал десятки палестинцев, включая 12 человек в Восточном Иерусалиме, за «выражение радости» во время предыдущего обмена.

На момент начала обменов в израильских тюрьмах находилось 10400 палестинцев, включая 3300 заключенных без предъявления обвинений. Кроме того, сотни палестинцев, задержанных в ходе войны в Газе, содержатся в отдельных лагерях в пустыне Негев.

Среди заключенных — известные врачи и медперсонал из Газы, в том числе глава больницы «Камаль Адван» Хуссам Абу Сафия, арестованный 29 декабря.