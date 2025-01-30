НАТО срочно ищет дроны, способные выжить в условиях Арктики. Пока военные альянса только догоняют, Россия уже десять лет развивает беспилотные технологии для севера, пишет Reuters.

Холод — главный враг дронов. В -43°C аккумулятор разряжается за три минуты. Небольшие модели теряют управление из-за снега и обледенения. Только крупные беспилотники оснащены противообледенительными системами, но их производство обходится в кругленькую сумму.

Тем временем Москва уже имеет на вооружении арктические дроны и развертывает беспилотные патрули вдоль Северного морского пути — так называется маршрут вдоль северного побережья России, из Мурманска до Чукотки. Российская Zala Aero уже производит дроны, устойчивые к арктическим морозам, а тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник» сможет работать при -12°C.

Вашингтон осознает угрозу. В стратегии Минобороны США говорится, что Арктика — ключевой регион для обороны и раннего предупреждения ядерных атак. Летом российские и китайские бомбардировщики патрулировали у берегов Аляски, осенью их корабли прошли через Берингов пролив. НАТО усиливает военное присутствие, но системного ответа на дроновую экспансию Москвы пока нет, признают собеседники Reuters.

Пентагон инвестирует в дешевые дроны-камикадзе для Арктики. Тысячи одноразовых аппаратов смогут вести разведку и атаки, но они рискуют превратить весь Северный полюс в свалку обломков. Некоторые страны уже обеспокоены. Так, Норвегия запретила полеты дронов в части архипелага Шпицберген, чтобы спасти уникальную экологию острова от загрязнения дронами-камикадзе.

НАТОвские страны тестируют новые дроны для средней Арктики, но пока самые прогрессивные из разработок едва выдерживают температуру ниже -5°C. По словам опрошенных Reuters экспертов, Москва уже лидирует в этом технологическом противостоянии. Если альянс не ускорится, Россия, а вместе с ней и Китай получат полный контроль над воздушным пространством Арктики.