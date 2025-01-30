В Дамаске журналисты Wall Street Journal нашли документы сирийского разведывательного управления «Отдел 215». Материалы раскрывают картину стремительного распада режима Башара Асада. Секретные отчеты показывают: первым серьезным ударом стало падение Алеппо в конце ноября, когда элитные правительственные войска в панике бежали из города, бросая оружие и военную технику.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТС) воспользовалась ослаблением поддержки режима со стороны Ирана и России, занятой войной в Украине. После взятия Алеппо повстанцы двинулись на Хаму, которая пала 5 декабря. Это стало переломным моментом – между повстанцами и Дамаском остался только один крупный город Хомс.

В то время как официальная пропаганда преуменьшала успехи повстанцев, внутренние документы свидетельствуют о нарастающей панике. В одном из отчетов генерал-бригадир Николас Мусса откровенно говорит о разложении армии Асада: «Офицеры и личный состав отвлеклись на материальные заботы и удовольствия», а из-за экономического кризиса военные прибегали к «незаконным методам» для ремонта оборудования и обеспечения своего существования.

В последние дни перед падением Дамаска 8 декабря разведка сообщала о подозрительной активности в столице и возможных «спящих ячейках» повстанцев. Несмотря на приказы о передислокации войск и техники, многие солдаты и офицеры дезертировали. Как отметил один из офицеров разведки в Даръа, большинство его коллег покинули посты за несколько дней до бегства Асада в Москву.

После захвата Дамаска повстанцы освободили заключенных из печально известной тюрьмы Седная, где содержались и подвергались пыткам политические диссиденты.