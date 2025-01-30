Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани прибыл в Дамаск с официальным визитом, сообщает телеканал Al Jazeera. Это первая поездка катарского лидера в Сирию после падения режима Башара Асада.

Визит состоялся на следующий день после того, как Ахмед аш-Шара был объявлен президентом Сирии на переходный период. Согласно документу, аш-Шара получил полномочия представлять Сирию на международных площадках. Также было объявлено об отмене конституции 2012 года и роспуске армии, подразделений безопасности и парламента, связанных с прежним правительством.

По данным AFP, встреча эмира Катара и нового сирийского лидера проходит в рамках «исторического визита», направленного на развитие сотрудничества и оказание помощи Сирии.

Ранее, в январе, Дамаск посетил премьер-министр Катара, который пообещал техническую поддержку для восстановления инфраструктуры и поставки 200 МВт электроэнергии.

Катар долгое время не поддерживал дипломатические отношения с Сирией при режиме Асада. Однако после его свержения Доха восстановила работу посольства в Дамаске, вслед за Турцией.