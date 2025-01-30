ПОЛИТИКА
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Трамп объявил охоту на пропалестинских студентов
Новый указ президента США предписывает искать способы депортации иностранных студентов и других лиц, участвующих в акциях в поддержку Палестины
Трамп объявил охоту на пропалестинских студентов
Пропалестинские протесты в Нью-Йорке / Фото: Reuters / Others
30 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «по борьбе с антисемитизмом», который поручает федеральным агентствам изучить возможности депортации активистов, поддерживающих Палестину, включая студенческие протесты.

Согласно документу, ведомства должны в течение 60 дней представить в Белый дом рекомендации по применению гражданского и уголовного законодательства для высылки иностранцев, в том числе студентов с визами, нарушивших закон во время акций протеста. Министерству юстиции поручено расследовать случаи пропалестинских граффити и запугивания, особенно в университетских кампусах.

Указ появился на фоне угроз республиканцев наказать колледжи, допускающие пропалестинские протесты. В октябре прошлого года они предупреждали о возможном лишении ведущих университетов США миллиардов долларов федерального финансирования и официальной аккредитации за «разрешение» таких акций.

На прошлой неделе Трамп предложил «просто очистить» сектор Газа от палестинцев, переселив их в другие страны, что вызвало обвинения в призывах к этнической чистке. В ходе предвыборной кампании он обещал депортировать «симпатизирующих ХАМАС» иностранных студентов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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