Палестинское движение ХАМАС в четверг освободило трех израильских пленных в секторе Газа в рамках соглашения о прекращении огня. Военнослужащую Агам Бергер передали представителям Международного комитета Красного Креста в районе Аль-Разан в лагере беженцев Джабалия на севере Газы. Еще двоих пленных – Арбеля Йехуда и Гади Мозеса – освободили в южном городе Хан-Юнус.

Вместе с израильтянами были освобождены пятеро тайских рабочих. Передача пленных происходила возле разрушенного дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Израильская армия подтвердила получение всех освобожденных.

С начала действия первой шестинедельной фазы перемирия 19 января ХАМАС освободил десять израильских пленных в обмен на 290 палестинских заключенных. Сегодня ожидается освобождение еще 110 палестинцев. Всего в рамках первой фазы соглашения планируется обмен 33 израильских пленных на 1700-2000 палестинских заключенных.

Военное вторжение Израиля в Газу продолжается с 7 октября 2023 года, в результате чего погибло более 47400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Еще более 111000 получили ранения, а 11000 числятся пропавшими без вести. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта за военные преступления в Газе.