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Турция посодействовала возвращению тайцев на родину
MİT сыграла важную роль в достижении перемирия между Израилем и ХАМАС, содействуя обмену пленными
Турция посодействовала возвращению тайцев на родину
Национальная разведывательная организация Турции / Others
30 января 2025 г.

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе, которое вступило в силу 13 января 2025 года. Согласно договоренностям, предусматривается обмен пленными, начало поставок гуманитарной помощи, поэтапный вывод израильских войск, возвращение мирных жителей в свои дома и восстановление сектора Газа.

С момента начала военной операции 7 октября 2023 года в результате израильских ударов погибли около 50 тыс. человек, более 100 тыс. получили ранения.

На протяжении всего конфликта Турция прилагала усилия для достижения перемирия. По поручению президента Турции, Национальная разведывательная организация (MİT) в координации с МИД вела переговоры со всеми сторонами, выступая посредником и содействуя дипломатическим контактам.

Помимо урегулирования конфликта, MİT сыграла важную роль в эвакуации раненых и больных, а также граждан Турции, находившихся в Газе. Кроме того, турецкая разведка участвовала в переговорах о выдаче иностранцев, удерживаемых в Газе, и содействовала их освобождению.

Особое внимание было уделено делу тайских граждан, удерживаемых в качестве пленников. С самого начала конфликта MİT координировала переговоры с тайскими властями, поддерживая контакты с ХАМАС. В результате дипломатических усилий 30 января 2025 года были освобождены пять тайских граждан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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