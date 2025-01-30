ХАМАС освободил военнослужащую израильской армии и еще и семь заключенных

ХАМАС освободил трех заложников-израильтян и пятерых иностранцев. Среди них 20-летняя военнослужащая израильской армии Агам Бергер, которая находилась в плену с 7 октября 2023 года. Израиль в ответ освободит 110 палестинских заложников. Это третий обмен с момента начала действия соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 19 января.