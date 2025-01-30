ПОЛИТИКА
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ХАМАС освободил военнослужащую израильской армии и еще и семь заключенных
ХАМАС освободил трех заложников-израильтян и пятерых иностранцев. Среди них 20-летняя военнослужащая израильской армии Агам Бергер, которая находилась в плену с 7 октября 2023 года. Израиль в ответ освободит 110 палестинских заложников. Это третий обмен с момента начала действия соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 19 января.
ХАМАС освободил военнослужащую израильской армии и еще и семь заключенных / Others
30 января 2025 г.
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