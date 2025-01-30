Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что Украина — это «вымышленное государство» и ее границы неизбежно изменятся. Такое заявление он сделал 29 января в дискуссии с журналистом Ионом Кристою.

Отвечая на вопрос о возможном разделе Украины после мирного соглашения, Джорджеску сказал: «Сто процентов так и будет. Что ж, у них нет другого выбора. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика. Более того — если границы изменятся, то где будем мы? Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется у поляков и Малороссия», — перечислил он.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили его слова, назвав их «проявлением крайнего неуважения» и повторением российской пропаганды.

«На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Кэлина Джорджеску позиционировать себя как «независимого» политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве», — заявили в Киеве.

Джорджеску получил 23% голосов в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года, но Конституционный суд аннулировал результаты. Новый первый тур состоится 4 мая.

Румынские спецслужбы ранее заявили, что страна стала объектом «агрессивных гибридных действий России», включая вмешательство в выборы. В отчете утверждалось, что 25 тыс. ботов в TikTok могли вести агитацию в пользу Джеорджеску. Сам он отвергает любые связи с Москвой.