ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль сорвал обмен заложниками
Израильские власти отказались освобождать палестинцев в ответ на церемонию освобождения пленных у дома убитого лидера ХАМАС
Израиль сорвал обмен заложниками
Фото: Reuters / Others
30 января 2025 г.

Израиль приказал автобусам со 110 палестинскими заключенными, которые должны были быть освобождены сегодня, вернуться в тюрьмы. По сообщениям местных СМИ, решение было принято «в знак протеста» против церемонии обмена израильских и тайских пленных, устроенной у разрушенного дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее ХАМАС передал Красному Кресту израильскую военнослужащую Агам Бергер, а затем еще двух израильских граждан и пятерых тайцев. Это должно было стать частью более крупного обмена - среди палестинских заключенных, ожидавших освобождения, находились 30 несовершеннолетних и отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри, комментируя гибель Синвара, заявил, что убийство лидеров делает палестинский народ «сильнее и упрямее». Как известно, последние кадры с дрона запечатлели раненого Синвара, бросающего палку в летательный аппарат в последнем акте неповиновения Израилю.

На фоне срыва обмена Израиль усилил осаду оккупированного Западного берега. В городе Тамун в результате израильского авиаудара погибли десять палестинцев. Ситуацию может усугубить закрытие основной организации помощи Газе - БАПОР, запланированное на четверг.

Несмотря на более чем 15-месячные бомбардировки и убийство своего лидера, ХАМАС сохраняет сильное присутствие в Газе, что противоречит обещаниям Израиля «уничтожить» движение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us