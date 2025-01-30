ПОЛИТИКА
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В сирийской Хаме начались празднования в связи с назначением нового президента
Тысячи жителей сирийского города Хама вышли на улицы для празднования назначения новым президентом страны Ахмеда аш-Шара, отмены Конституции 2012 года и роспуска парламента, армии и органов безопасности прежнего режима. Также принято решение запретить правящую при Асаде партию Баас и Национальный прогрессивный фронт, все связанные с ними организации, учреждения и комитеты, а также их реформирование под любым названием. Эти решения стали новой страницей в истории Сирии и ее граждан.
В сирийской Хаме начались празднования в связи с назначением нового президента / Others
30 января 2025 г.
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