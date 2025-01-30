Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета недалеко от Вашингтона.

«Мы выражаем соболезнования народу США и семьям погибших в этой трагической катастрофе», — говорится в заявлении турецкого МИД.

Что известно

Авария произошла в среду вечером возле аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет American Airlines, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом UH-60 Black Hawk, находившимся на учебном полете.

На борту авиалайнера находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете — три военнослужащих. Самолет рухнул в реку Потомак. Спасательные службы несколько часов вели поисковые работы, но позже объявили переход к операции по извлечению тел, исключив возможность обнаружения выживших.

Начальник пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли сообщил, что спасатели извлекли 28 тел, но из-за низкой температуры воды шансов найти кого-либо живым не осталось.

Министр транспорта США Шон П. Даффи отметил, что небо в момент аварии было чистым, а полетные траектории воздушных судов не выходили за стандартные схемы. По его словам, катастрофу можно было предотвратить.

В числе погибших оказались чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые жили в США и тренировали юных спортсменов. Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что на борту находилась группа фигуристов, включая детей эмигрантов из России.

Президент Дональд Трамп выразил недоумение, почему вертолет не изменил курс, и подверг критике работу авиадиспетчеров. На записях переговоров перед крушением слышно, как диспетчер просит военных облететь самолет сзади, но ответа не следует. Пентагон и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование, а аэропорт Рейгана временно приостановил работу.