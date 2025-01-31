Бывший канцлер Германии Ангела Меркель ненадолго снова вернулась в политику и нанесла удар по лидеру своей же партии ХДС Фридриху Мерцу. Меркель раскритиковала коллегу за принятие антимиграционного законопроекта с поддержкой крайне правой «Альтернативы для Германии‎»‎ (АдГ).

Она заявила, что Мерц нарушил политический консенсус — брандмауэр — согласно которому ни одна из ведущих партий ФРГ не должна сотрудничать с ультраправыми.

«Важно, чтобы все демократические партии работали вместе, а не искали тактические выгоды», — подчеркнула Меркель, осудив союз с АдГ.

Речь идет о законопроекте против незаконной миграции в Германию. Главный кандидат в канцлеры, председатель ХДС Фридрих Мерц внес законопроект в бундестаг 29 января. Закон предполагает восстановление пограничных проверок и запрет на въезд в Германию беженцам без документов.

Бундестаг раскололся по этому законопроекту, все левые и центристские партии (кроме «‎Свободных демократов»‎) выступили против инициативы Мерца. Но закон поддержал весь блок ХДС и его неожиданный союзник — АдГ. В сумме сторонников ужесточения миграционных мер оказалось больше, чем противников.

Реакция на предложение Мерца была мгновенной. Канцлер Олаф Шольц назвал действия председателя ХДС и его союз с ультраправыми «непростительной ошибкой», а представители правящей коалиции обвинили Мерца в подрыве демократических норм.

Сам Мерц попытался оправдаться и отвергнуть обвинения, заявив, что не сотрудничал с АдГ, но факт остается фактом: законопроект прошел исключительно благодаря их голосам.

Этот шаг грозит серьезными политическими последствиями. По данным опросов, блок ХДС/ХСС лидирует перед выборами 23 февраля с 30%, АдГ идут на втором месте с 20%, а партия Шольца — лишь на третьем. Однако после скандала может измениться расстановка сил. ХДС может потерять около половины своих сторонников, для которых сотрудничество с ультраправыми — непростительное табу. Прощать такое не будут даже Мерцу.