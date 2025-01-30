ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Украина и Словакия совсем разошлись
Киев и Братислава обмениваются вызовами послов «для объяснений», а словацкая полиция задержала украинца по подозрению в «подготовке госпереворота»
Украина и Словакия совсем разошлись
Владимир Зеленский и Роберт Фицо / Фото: Reuters / Others
30 января 2025 г.

В четверг Украина вызвала словацкого посла Павела Виздала для объяснений после заявлений Братиславы о якобы вмешательстве Киева во внутренние дела страны. Замглавы украинского МИД Александр Мищенко выразил «глубокое разочарование» в связи с тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо «становится рупором Кремля» и «прибегает к алогичным действиям».

Конфликт между странами усилился после того, как Словакия в среду 29 января вызвала украинского посла Мирослава Кастрана из-за критики Киева в адрес Фицо.

Напряженность нарастает на фоне прекращения Украиной транзита российского газа через свою территорию, что вызвало недовольство Братиславы. Кроме того, Фицо прекратил военную помощь Украине и сблизил свою политику с Москвой, что привело к вотуму недоверия со стороны словацкой оппозиции.

Фицо усугубил ситуацию, назвав президента Украины Владимира Зеленского «врагом» Словакии. Его также возмутила поддержка Зеленским массовых протестов в Братиславе, которые премьер назвал попыткой переворота. Оппозиция в ответ обратилась в прокуратуру с требованием расследовать обвинения Фицо.

На фоне дипломатического кризиса словацкая полиция задержала гражданина Украины, якобы причастного к «госперевороту». Однако оппозиционные политики сомневаются в правдоподобности версии властей. Депутат Юрай Крупа заявил, что если бы заговор действительно существовал, он бы требовал «сверхсекретности», а не был бы раскрыт так молниеносно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us