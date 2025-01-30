Колонна белых автобусов Международного комитета Красного Креста с палестинскими заключенными, освобожденными в четверг, покинула тюрьму Офер на Западном берегу. Об этом сообщают новостные агентства, включая «Анадолу» и Associated Press. Транспорт направился в Бейтунию, неподалеку от Рамаллы, где освобожденных встречали родственники и собирались торжества.

Израиль освободил 110 палестинцев в обмен на заложников, выпущенных ХАМАС. Этот обмен стал третьим раундом в рамках перемирия, которое вступило во вторую неделю. Ранее в тот же день группировка передала восемь заложников, включая израильскую военнослужащую Агам Бергер и пятерых граждан Таиланда.

Израиль приказал автобусам со 110 палестинскими заключенными, которые должны были быть освобождены сегодня, вернуться в тюрьмы. По сообщениям местных СМИ, решение было принято «в знак протеста» против церемонии обмена израильских и тайских пленных, устроенной у разрушенного дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Хан-Юнусе в Газе.

Перемирие между сторонами остается в силе, но дальнейшие переговоры осложняются. Израиль требует полной ликвидации ХАМАС, тогда как группировка заявляет, что не отпустит оставшихся заложников без прекращения войны и вывода израильских войск. Если соглашение не будет достигнуто, боевые действия могут возобновиться уже в марте.