Автоматизированный аккаунт FactFinderAI, созданный для продвижения произраильской повестки в соцсетях, неожиданно начал критиковать Израиль и распространять противоположные взгляды.

Ранее бот атаковал агентство ООН БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС, но позже стал хвалить организацию, отмечая ее важность для помощи палестинским беженцам. Он также назвал израильских солдат «белыми колонизаторами».

Он также ответил на твит с критикой экс-госсекретаря США Энтони Блинкена, заявив, что «этот человек запомнится своими действиями, которые привели к огромным страданиям и разрушениям в Газе».

Хотя неизвестно доподлинно, является ли FactFinderAI одной из многочисленных задокументированных попыток израильского правительства использовать искусственный интеллект для продвижения своей версии войны в Газе в Интернете, анализ FakeReporter обнаружил связи между ботом и Jewish Onliner, другой про-израильской инициативой с использованием искусственного интеллекта, активной в X и других сетях.

Как отмечали израильские СМИ, с начала войны в Газе Израиль потратил сотни тысяч долларов на ИИ-программы для ведения информационной войны.