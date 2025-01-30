Газа практически уничтожена, а ее восстановление может занять от 10 до 15 лет, заявил специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Axios по итогам своего визита в регион.

«Люди возвращаются на север, чтобы увидеть, что осталось от их домов, и сразу же разворачиваются обратно… нет воды, нет электричества. Масштабы разрушений просто ошеломляют», — сказал Уиткофф.

Посланник Белого дома стал первым американским официальным лицом, посетившим Газу за 15 лет. В среду он провел инспекцию разрушений как с земли, так и с воздуха.

Его поездка завершилась через несколько часов после того, как ХАМАС освободил восьмерых заложников, а Израиль в рамках перемирия выпустил 110 палестинских заключенных.