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Посланник Трампа: Газу придется восстанавливать от 10 до 15 лет
Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Газу и заявил об «ошеломляющих разрушениях» в палестинском эксклаве после 15 месяцев израильской агрессии
Посланник Трампа: Газу придется восстанавливать от 10 до 15 лет
Фото: AP / Others
30 января 2025 г.

Газа практически уничтожена, а ее восстановление может занять от 10 до 15 лет, заявил специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Axios по итогам своего визита в регион.

«Люди возвращаются на север, чтобы увидеть, что осталось от их домов, и сразу же разворачиваются обратно… нет воды, нет электричества. Масштабы разрушений просто ошеломляют», — сказал Уиткофф.

Посланник Белого дома стал первым американским официальным лицом, посетившим Газу за 15 лет. В среду он провел инспекцию разрушений как с земли, так и с воздуха.

Его поездка завершилась через несколько часов после того, как ХАМАС освободил восьмерых заложников, а Израиль в рамках перемирия выпустил 110 палестинских заключенных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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