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Украина парализовала нефтяной порт РФ в Балтике
Один из крупнейших российских нефтяных портов — обеспечивающий до 20% экспорта — приостановил вывоз сырья после сообщений об атаке на насосную станцию в Усть-Луге
Украина парализовала нефтяной порт РФ в Балтике
Тушение пожара в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. / Фото: Reuters / Others
30 января 2025 г.

Потоки нефти через российский порт Усть-Луга в Балтийском море остановились, что совпадает с заявлениями Украины об атаке дронами на насосную станцию трубопроводной системы.

По данным источника агентства Bloomberg, 29 января экспорт нефти из порта упал до нуля, а судоходные данные указывают на перерыв в движении танкеров.

В среду украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах заявили об ударе по станции Андреаполь на трубопроводе БТС-2, который питает Усть-Лугу. Российский же оператор трубопроводов тогда отказался от комментариев.

Порт Усть-Луга обеспечивал около 20% российского морского экспорта нефти — порядка 650 тыс. баррелей в сутки. При длительной остановке это может повлиять на глобальный рынок, хотя в хранилищах могут оставаться запасы для отгрузки.

Снижение потока нефти фиксировалось уже несколько недель, отмечает Bloomberg, а ранее инцидент произошел на станции Унеча, подающей нефть через Беларусь. Российская сторона не подтверждает эти сообщения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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