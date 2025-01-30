Итальянское Управление по защите данных (Garante) заблокировало доступ к китайскому искусственному интеллекту DeepSeek, заявив о недостаточной прозрачности в обработке персональных данных пользователей.

По данным регулятора, китайские компании, предоставляющие сервис DeepSeek, не смогли исчерпывающе объяснить, какие данные собираются, из каких источников, с какой целью и на каком правовом основании, а также где именно они хранятся.

Приложение уже исчезло из магазинов Apple и Google в Италии. Власти также начали официальное расследование по этому делу.

Решение вступило в силу немедленно, а представители DeepSeek пока не дали комментариев.