ПОЛИТИКА
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Президент Сирии выступил с первым обращением
Ахмед аш-Шара объявил о формировании переходного правительства, подготовке к выборам и конференции национального диалога
Президент Сирии выступил с первым обращением
Ахмед аш-Шара / Фото: Reuters / Others
30 января 2025 г.

Ахмед аш-Шара, назначенный 30 января на пост временного президента Сирии, заявил о намерении создать инклюзивное переходное правительство, которое будет представлять все этнические и религиозные группы страны. В своем первом обращении к нации он подчеркнул, что новая власть должна заложить основы для свободных выборов и восстановить разрушенные институты государства.

По его словам, первым шагом станет формирование временного законодательного органа, который заменит распущенный накануне парламент. Он будет выполнять функции законотворческого органа до проведения общенациональных выборов.

Кроме того, в ближайшие дни планируется создать комитет для подготовки национального диалога, где сирийцы смогут обсуждать будущую политическую систему страны.

Этот диалог, по словам аш-Шара, должен привести к принятию «конституционной декларации», которая определит временные рамки и основные принципы нового государственного устройства. Процесс разработки новой конституции и организации выборов может занять до четырех лет, отметил он.

Назначенный после свержения режима Башара Асада, аш-Шара получил поддержку от ряда западных и арабских дипломатов, которые уже начали обсуждать стабилизацию страны после 13 лет гражданской войны. Временная администрация, в которую входят представители вооруженно оппозиции, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», уже сформировала переходное правительство, которое активно ведет переговоры с международными партнерами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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