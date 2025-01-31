Рано утром в четверг российский беспилотник поразил жилой дом в Сумах, убив девять человек и ранив 13, сообщили региональные власти. Спасательная операция длилась 19 часов. Среди погибших — три пожилые супружеские пары, а среди пострадавших восьмилетний ребенок, потерявший мать.

«Это ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не прекращал оказывать давление на Россию за этот террор», — написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Москву в продолжении войны, несмотря на заявления о готовности к переговорам.

«[Президент России Владимир] Путин утверждает, что готов к переговорам, но на самом деле вот что он делает», — отметил Сибига.

Украинские военные сообщили, что в ночь на четверг Россия запустила 81 дрон по территории Украины. В Одессе удары пришлись по зернохранилищу и больнице, сообщил глава областной администрации.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.