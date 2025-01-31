Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил серьезность намерений президента Дональда Трампа приобрести Гренландию. Политик указал на стратегическую важность этого шага для США.

«Это не шутка», — заявил Рубио в эфире «The Megyn Kelly Show» на SiriusXM. «Речь идет не просто о приобретении территории ради территории. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос нужно решить», — рассказал он.

По словам госсекретаря, Арктика становится «критически важной для судоходных путей» из-за таяния льдов. Рубио выразил опасения, что если США не предпримут активных действий, Китай может усилить свое влияние в регионе.

«Возникает вопрос: если китайцы начнут угрожать Гренландии, можем ли мы быть уверены, что там не будут заключаться сделки? Можем ли мы быть уверены, что они не вмешаются, возможно, даже силой?» — отметил Рубио.

Ранее состоялся напряженный телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого она подтвердила позицию премьер-министра Гренландии Муте Эгеде о том, что территория не продается.

Рубио также прокомментировал недавние заявления Трампа о возможном применении военной силы против Дании, союзника по НАТО, для приобретения Гренландии. По его словам, это тактический прием из бизнес-практики Трампа: «Он не начинает переговоры, заранее отказываясь от рычагов влияния. Такой подход широко распространен в бизнесе и, на мой взгляд, успешно применялся во внешней политике и в первый срок».