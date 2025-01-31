Москва опровергла сообщения о том, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор после авиакатастрофы в Вашингтоне. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил СМИ, что контактов между двумя лидерами не было. Тем самым он опровергнул неоднозначные заявления Трампа.

Спекуляции начались после выступления Трампа в Белом доме. Он рассказал, что США связались с Россией по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне. 29 января пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Погибли 67 человек, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова.

Трамп уточнил, что США провели переговоры с Россией по вопросу передачи тел погибших. Журналисты спросили, говорил ли он лично с Путиным. Сначала Трамп ответил: «Нет, я не говорил», но затем добавил: «Не об этом». Он не уточнил, о чем именно идет речь.

CNN сообщал, что Трамп попросил свою команду организовать разговор с Путиным сразу после инаугурации 20 января. По информации источников, американский лидер хотел предложить встречу, чтобы обсудить окончание войны в Украине. Кремль не подтвердил факт звонка, но Путин ранее уточнял, что готов к переговорам. Его помощник Юрий Ушаков отметил, что обычно первым звонит новоизбранный президент.

Трамп не раз обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Однако пока неизвестно, как именно он собирается это сделать. Путин требует вывода украинских войск, передачи и легитимации оккупированных территорией и отказа Киева от вступления в НАТО. Украина в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности и международной поддержке.

Разговаривали ли лидеры на самом деле или это лишь политическая игра, пока так и остается вопросом.