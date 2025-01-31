ПОЛИТИКА
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Трамп настаивает на переселении палестинцев в Египет и Иорданию
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает переселение палестинцев в Египет и Иорданию возможным решением конфликта. В беседе с журналистами в Белом доме он выразил уверенность в том, что эти страны примут переселенцев, несмотря на категорические возражения со стороны Палестины и международных правозащитных организаций. Трамп подчеркнул, что его администрация готова содействовать в организации этого переселения и обеспечить безопасность для всех сторон. Однако лидеры Египта и Иордании пока не дали официального согласия на участие в этом плане. Политические аналитики уже называют подобное предложение противоречивым и сравнивают его с действиями, нарушающими международные конвенции о правах человека. Протесты против этой инициативы прошли в нескольких странах, включая США, где активисты осудили предложение президента, назвав его попыткой этнической чистки. Как вы относитесь к подобным решениям в международной политике? Оставьте свои комментарии под видео!
Трамп настаивает на переселении палестинцев в Египет и Иорданию / Others
31 января 2025 г.
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