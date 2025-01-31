Новый президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что его администрация намерена полностью восстановить контроль над Сирией, ликвидировать угрозу терроризма PKK/YPG и провести политические реформы. В своем первом обращении к нации 30 января он объявил о создании переходного правительства. Его цель — обеспечить стабильность в стране до проведения выборов.

По словам президента, главной задачей остается возвращение контроля над всеми регионами страны.

«Мы сосредоточимся на восстановлении единства Сирии, чтобы она снова стала неделимой и управлялась одной властью», — заявил аш-Шара.

Он подчеркнул, что ответственность за будущее страны несут все граждане, и призвал их активно участвовать в восстановлении Сирии.

Аш-Шара также пообещал положить конец деятельности террористической организации PKK/YPG на территории Сирии. Пока террористы контролируют северо-восточные районы страны, включая крупнейшие нефтяные месторождения в провинции Дейр-эз-Зор.

Президент подчеркнул, что Сирия не станет базой для этих группировок и что правительство примет меры для восстановления суверенитета в северо-восточных районах страны.

Политик отметил, что деятельность террористических организаций, включая YPG, должна быть прекращена. Власти ведут переговоры, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, уточнил аш-Шара.

Президент объявил о начале работы над новой конституцией, которая может занять до трех лет. По его словам, выборы состоятся примерно через четыре года. Перед этим власти проведут всеобщую перепись населения, чтобы обеспечить прозрачность голосования.

Аш-Шара заявил, что падение режима Асада стало «освобождением для сирийского народа». Он выразил надежду, что это приведет к долгосрочной стабильности во всем регионе.

Сирийские власти намерены укрепить экономику, создать новые рабочие места и улучшить условия жизни граждан. аш-Шара подчеркнул, что все реформы будут проводиться в рамках закона и с учетом мнения народа.