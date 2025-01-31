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Бишкек и Ташкент обменяются заключенными
Узбекистан и Кыргызстан ратифицировали договор об обмене заключенными, который позволит гражданам отбывать наказание на родине
Бишкек и Ташкент обменяются заключенными
Фото: AA / AA
31 января 2025 г.

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 31 января приняла закон о ратификации договора с Кыргызстаном об обмене осужденными гражданами. Ранее документ одобрил Жогорку Кенеш Кыргызстана, теперь он направлен в Сенат Узбекистана для окончательного утверждения.

Договор был подписан 18 июля 2024 года в Ташкенте в рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Он предусматривает передачу граждан двух стран, отбывающих наказание, для дальнейшего заключения на родине.

По данным кыргызской стороны, в тюрьмах Узбекистана находятся 42 кыргызстанца, в Кыргызстане — 97 узбекистанцев. Однако узбекский депутат Абдушукур Хамзаев привел другие цифры: 45 и 96 заключенных соответственно.

Член нижней палаты парламента Узбекистана Козимжон Тожиев уточнил, что обмен осужденными будет происходить через контрольно-пропускной пункт «Дустлик» / «Достук» на границе двух стран.

Соглашение также регулирует вопросы покрытия расходов на передачу заключенных, урегулирования споров и официального общения между сторонами. Исполнять его будут генеральные прокуратуры Узбекистана и Кыргызстана.

Депутаты обеих стран отметили, что договор направлен на социальную реабилитацию осужденных, укрепление связей с семьями и расширение сотрудничества между государствами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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