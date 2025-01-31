Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что палестинский народ имеет полное право жить на своей земле в секторе Газа, и это не должно подвергаться сомнению. Так она прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей эксклава в Египет и Иорданию.

«Мне кажется лучше всего на эту инициативу ответили, исчерпывающе, кстати говоря, представители тех стран, которые были непосредственно затронуты и упомянуты в этом заявлении — Египет, Иордания и сама Палестина. Тут вот правда, ни прибавить, ни убавить, они все четко сказали», — отметила Захарова в комментарии «Анадолу».

Она подчеркнула, что позиция России по Газе и ее жителям остается неизменной. Москва выступает за урегулирование конфликта на основе решений Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, а также Арабской мирной инициативы.

«Право народа Палестины включает право населения Газы жить на своей земле, оно неоспоримо, оно не должно подвергаться сомнению. Аналогичный подход, основанный на международном праве и принципе исторической справедливости поддерживает подавляющее большинство государств мира, включая и наших арабских партнеров», — указала Захарова.

Ранее Трамп предложил переселить жителей Газы в соседние страны, заявив, что хочет, чтобы «они жили в таком месте, где нет хаоса и насилия». Он также выразил надежду на установление мира на Ближнем Востоке и отметил, что «можно сделать так, чтобы люди жили в более безопасных и комфортных местах».