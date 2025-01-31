ПОЛИТИКА
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Трамп: в авиакатастрофе виноваты Обама и Байден
Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофа у Вашингтона стала следствием кадровой политики Обамы и Байдена, обвинив их в найме неквалифицированных специалистов
Трамп: в авиакатастрофе виноваты Обама и Байден
Барак Обама и Джо Байден / Фото: Reuters
31 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа пассажирского самолета у Вашингтона — результат «сомнительных и незаконных» кадровых решений администраций Барака Обамы и Джо Байдена. По его словам, они уронили стандарты Федерального управления гражданской авиации (FAA), поставив во главу угла «идеологию, а не профессионализм».

«Этот шокирующий инцидент стал следствием сомнительных и, вероятно, незаконных решений, принятых администрациями Обамы и Байдена, которые принизили заслуги и компетентность Федерального управления гражданской авиации», — заявил Трамп.

Он отметил, что во время своего первого президентского срока ужесточил требования к авиационной безопасности, но администрация Байдена отказалась от системы найма на основе заслуг в пользу «тактики разнообразия, равенства и инклюзивности».

Трамп поручил министру транспорта Шону Даффи и исполняющему обязанности главы FAA Кристоферу Рошело пересмотреть все кадровые решения последних четырех лет и принять меры для повышения безопасности полетов.

Накануне Трамп назначил Рошело временным руководителем FAA, отметив, что он «22 года работал в ведомстве».

Авиакатастрофа произошла 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Самолет рухнул в реку Потомак, никто не выжил.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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