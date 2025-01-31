ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинцы встречают освобожденных заложников в Рамалле
Шестьдесят шесть палестинских заложников, освобожденных из израильского заключения, прибыли в центр Рамаллы в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Среди них лидер «Бригады мучеников Аль-Аксы» Захария Зубейди, который принимал активное участие в протестах против израильской оккупации в 2000–2005 годах на Западном берегу реки Иордан.
Палестинцы встречают освобожденных заложников в Рамалле / Others
31 января 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us