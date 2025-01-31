Палестинцы встречают освобожденных заложников в Рамалле

Шестьдесят шесть палестинских заложников, освобожденных из израильского заключения, прибыли в центр Рамаллы в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Среди них лидер «Бригады мучеников Аль-Аксы» Захария Зубейди, который принимал активное участие в протестах против израильской оккупации в 2000–2005 годах на Западном берегу реки Иордан.