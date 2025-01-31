Северокорейские военные, прибывшие в Россию для поддержки ее армии в войне против Украины, больше не появляются на передовой, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным неназванных украинских и американских чиновников, военных КНДР отвели назад с линии фронта из-за тяжелых потерь.

По данным газеты, в ноябре КНДР отправила в Россию 11 тыс. солдат. В Москве и Пхеньяне отрицают эту информацию, называя ее фейковой. Однако в НАТО и в Киеве приводят доказательства, показывая пленных северокорейцев.

Переброска военных КНДР не на шутку встревожила Украину и Запад, так как могла означать эскалацию войны. Однако уже через три месяца ряды северокорейских войск сократились вдвое, отмечают собеседники издания.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, северокорейцы оказались в сложной ситуации. Их бросили в бои за Курскую область без тяжелой техники, поддержки и четкого командования. Они шли вперед по минным полям, попадая под украинский огонь, и не имели возможности отступить, заявил Сырский.

Россия использовала северокорейцев как обычную пехоту, несмотря на их подготовку, отмечает NYT. Это привело к хаосу и масштабным небоевым потерям. Украинские военные признают активность военных КНДР, но отмечают слабую координацию с российскими войсками.

В результате потери среди северокорейцев быстро росли, и их отвели с передовой, чтобы сохранить хоть что-то. Однако источники в США считают, что это может быть временным решением. Возможно, их вернут на фронт после дополнительной подготовки.

Украина удерживает большую часть Курской области с августа. Владимир Зеленский заявил, что этот успех создает «буферную зону», мешающую новым атакам России. Москва с октября начала кампанию по возвращению региона и, по оценкам Reuters, уже вернула себе 40% территории, завоеванной украинцами в августе.

NYT утверждает, что президент РФ Владимир Путин отказался перебрасывать войска с ключевых направлений в Донбассе и потому согласился на помощь Ким Чен Ына. Однако на самом деле российские войска продолжают теснить украинские позиции как в Донбассе, так и в Курской области. По данным газеты, в октябре-ноябре войска РФ продвигались самыми быстрыми темпами с начала войны в феврале 2022 года.

Переживают ли в Пхеньяне из-за потерь среди своих солдат? По данным NYT, нет, северокорейскому руководству безразличны масштабы убийств на фронте. Главное для КНДР — добиться выгодной сделки с Москвой, заключает газета.