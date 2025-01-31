Сотни сербских студентов отправились в 80-километровый марш из Белграда в Нови-Сад. Там они проведут 24-часовую блокаду трех мостов через Дунай. Их цель — добиться справедливости за 15 жертв обрушения железнодорожного вокзала, произошедшего в ноябре. Помимо суда студенты требуют отставки президента Александра Вучича, которого многие из них прямо винят в катастрофе.

Студенты уже два месяца живут в университетах и ежедневно выходят на улицы. Некоторые протесты на прошлой неделе собрали десятки тысяч человек — такого Сербия не видела много лет.

«Этот марш — знак поддержки нашим друзьям из Нови-Сада», — заявила агентству AP Татьяна Гогич, студентка-биолог. — «Мы не остановимся, пока наши требования не будут выполнены».

«Мы требуем справедливости и свободы мысли», — добавляет Василие Миланович, студент технического факультета Белградского университета.

По пути студентов встречали местные жители. Они выходили из домов, предлагали еду, воду и фрукты. Автомобилисты сигналили в знак солидарности.

Акции уже привели к отставке премьер-министра Милоша Вучевича. Впервые за долгое время власти Сербии были вынуждены идти на уступки, опасаясь, что к протестам подключится все больше групп населения.

Сами демонстрации вышли за рамки одного инцидента с навесом. Они стали выражением недовольства правлением президента Вучича. Его партия контролирует все государственные институты и СМИ. Оппозиция обвиняет власти в подавлении демократии и коррупции — именно это, по мнению оппозиционных политиков, и стало первопричиной катастрофы на вокзале.

Как отмечает АР, реновация злополучного вокзала велась при участии китайских компаний, и критики утверждают, что из-за хищений были нарушены строительные нормы и меры безопасности.

Не все демонстрации сербов проходят тихо и спокойно. 24 января прорежимные активисты напали на студентов-актеров во время их акции памяти. Этот инцидент вызвал волну возмущения и вызвал еще больше демонстраций во всех университетах Сербии.