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Израиль терроризирует Западный берег
Израильская армия 11 дней держит в осаде северную часть Западного берега, продолжая атаки на Дженин и Тулькарм, где погибли десятки палестинцев
Израиль терроризирует Западный берег
Западный берег / Фото: Reuters
31 января 2025 г.

Израильские военные уже 11 дней продолжают осаду северных районов оккупированного Западного берега реки Иордан, в том числе городов Дженин и Тулькарм. Атаки начались 21 января и не прекращаются до сих пор.

Очевидцы сообщают, что в Дженине и лагере беженцев идут столкновения, израильские силы применяют огнестрельное оружие и тяжелую технику. По последним данным, жертвами атак стали 19 человек, еще 50 получили ранения.

По информации палестинского агентства WAFA, в ходе боевых действий разрушено около 100 жилых домов, десятки семей остались без крова.

С 27 января израильская армия также блокирует Тулькарм и лагерь беженцев в этом районе. Военные окружили несколько домов, требуя от находящихся внутри сдаться, и открыли огонь с применением боевых патронов и шумовых гранат. В результате погибли три палестинца, многие получили ранения, двое задержаны.

С 7 октября 2023 года на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме жертвами израильских военных стали 894 палестинца, в том числе 167 детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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