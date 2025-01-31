Почти половина датчан считает США серьезной угрозой, а подавляющее большинство жителей королевства выступает против возможной продажи Гренландии Вашингтону. Об этом свидетельствует опрос YouGov, проведенный на фоне обострения напряженности между Данией, Гренландией и США.

Исследование показало: 46% датчан рассматривают Америку как «большую» или «довольно большую» угрозу. Это больше, чем число тех, кто опасается Северной Кореи (44%) или Ирана (40%). Однако Россию угрозой считают 86% опрошенных. США вышли на второе место в списке потенциальных врагов Копенгагена.

Идея передачи Гренландии США вызывает резкое неприятие во всех слоях датского общества. 78% респондентов выступают против, но почти столько же (72%) считают, что решение должно зависеть от самой Гренландии, а не от Дании.

Эти данные появились в разгар дипломатической активности премьер-министра Дании Метте Фредериксен. За последнюю неделю она посетила Берлин, Париж и Брюссель, чтобы заручиться поддержкой европейских лидеров против планов Вашингтона. Она заявила, что Европе необходимо единство перед лицом меняющихся отношений с США.

Канцлер Шольц и президент Макрон заверили датского премьера, что готовы вместе противостоять американской экспансии и не позволят США аннексировать Гренландию.

Дональд Трамп продолжает настаивать на необходимости контроля над Гренландией и Панамским каналом для «экономической безопасности» США. Госсекретарь США Марко Рубио 29 января вновь подчеркнул, что инициатива Трампа по покупке острова — это не шутка, а реальное предложение. Сам президент при этом не исключил использование военных методов для захвата Гренландии.

Остров привлекает внимание мировых держав не только своими запасами нефти и газа, но и редкоземельными металлами, критически важными для зеленых технологий. Интерес к острову проявляет и Китай.

Опрос Verian, проведенный для датского издания Berlingske, показал, что 85% жителей Гренландии категорически против вхождения в состав США. Лишь 6% поддерживают этот вариант, а 9% пока не определились.