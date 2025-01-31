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Захарова предрекла Армении «тотальное обнищание»
МИД России предупреждает об апокалиптических последствиях европейской интеграции для Еревана: падение ВВП, сокращение экспорта на 80% и массовая бедность
Захарова предрекла Армении «тотальное обнищание»
Мария Захарова / Фото: Reuters / Others
31 января 2025 г.

Европейская интеграция Армении может привести к экономической катастрофе в стране. С подобным грозным предупреждением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Армянская продукция столкнется с более высокими пошлинами, все это приведет к резкому падению темпов роста ВВП. Это просто будет удар не по прибыли и доходности сегодняшнего дня, а по развитию», – заявила дипломат, добавив: «Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию».

По оценкам Захаровой, экспорт армянских товаров может сократиться на 80%. Она также скептически отнеслась к обещаниям западной помощи: «Некоторые эксперты в Армении утверждают, что Запад, в частности Европейский Союз, якобы готов все оплатить. Вы послушайте, приведите мне пример, когда они все оплачивали. А вот забрать все они умеют и могут, это мы знаем».

Заявления прозвучали на фоне охлаждения отношений между Москвой и Ереваном после Второй Карабахской войны. Армения уже приостановила членство в ОДКБ и прекратила финансирование организации. 9 января армянское правительство одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, который теперь должен рассмотреть парламент. А 14 января Ереван подписал хартию о стратегическом партнерстве с Вашингтоном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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