Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) объявило о продолжении своей деятельности, несмотря на вступление в силу израильского закона о запрете его работы. «Клиники продолжают работу на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, а гуманитарная операция в Газе продолжается», – говорится в заявлении агентства в социальной сети X.

Согласно новому израильскому закону, БАПОР запрещено действовать на территории Израиля, включая Восточный Иерусалим, также организации запрещены любые контакты с израильскими властями.

По информации главы БАПОР Филиппа Лаззарини, с октября 2023 года агентство доставило две трети всей продовольственной помощи и предоставило убежище более чем миллиону перемещенных лиц. «С начала перемирия БАПОР ввезло 60% всего продовольствия, поступающего в Газу, охватив более полумиллиона человек. Мы проводим около 17 000 медицинских консультаций ежедневно», – сообщил он Совбезу ООН.

«БАПОР – это легкие, которыми дышат палестинские беженцы, – сообщил «Аль-Джазире» 74-летний Абу Наэль Хамуда из Хан-Юнуса. – Без него мы задохнемся. Мои дети и внуки ходили в школы БАПОР, нас лечили в больницах БАПОР, агентство помогало нам иметь крышу над головой».

Ранее Норвегия объявила о выделении $24 млн агентству, а Турция осудила решение Израиля как «вопиющее нарушение международного права» и «новый этап в политике оккупации».

БАПОР было создано в 1949 году для помощи сотням тысяч палестинцев, насильственно перемещенных после создания Израиля. Сегодня организация обслуживает 5,9 млн палестинцев в Палестине и соседних странах, имея штат в 30 000 сотрудников.